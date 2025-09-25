Bloomberg: европейцы в частной беседе сообщили РФ о готовности сбивать самолеты

В ЕС уверены, что российское командование намеренно отдало приказ устроить воздушные провокации

Европейские дипломаты, представляющие Великобританию, Францию и Германию, провели тайную встречу в Москве с российскими чиновниками. В частной беседе они предупредили, что в случае дальнейшего нарушения воздушного пространства они готовы ответить со всей мощью – в том числе сбивая российские самолеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц европейских государств.

Сообщается, что встреча между представителями ЕС и России была довольно напряженной. По ее итогам дипломаты пришли к выводу, что залет трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии был преднамеренной тактикой, которой следовали по приказу российского руководства.

"В ходе переговоров российский дипломат сообщил европейцам, что эти вторжения стали ответом на украинские атаки на Крым. В Кремле заявили, что эти операции были бы невозможны без поддержки НАТО, и, как следствие, Россия считает, что уже ввязалась в конфронтацию с участием европейских стран", – передали источники.

Представители ЕС отметили, что на тайной встрече российская сторона вела подробные записи переговоров, вероятно, чтобы донести полную позицию НАТО российскому командованию.

Сейчас в европейских странах заявляют, что имеют право сбивать российские самолеты в случае нарушения своего воздушного пространства. Однако российские чиновники предупреждают, что подобные действия могут обернуться прямым военным конфликтом между Россией и НАТО.