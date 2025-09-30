Глава Пентагона получил удар между ног в прямом эфире

Чиновник жестко опозорился на глазах у американцев

Глава Пентагона Пит Хегсет попал в неловкую ситуацию во время эфира телеканала Fox News. Чиновник решил поразвлекать народ и исполнить несколько трюков со скейтбордом, однако все пошло не по плану.

Во время попытки просто поднять доску в руки, чтобы дальше начать тренировку глава военного ведомства слишком сильно ударил ногой по краю. В результате скейт сильно отскочил вверх и ударил Хегсета прямо между ног в прямом эфире. За происходящим наблюдали не только тысячи американцев, но и люди на улице.

В момент случившегося чиновник не смог сдержать эмоции – он скривил лицо в приступе боли, но поняв, что находится перед камерами, поспешил успокоиться.

Инцидент вызвал насмешки на Хегсетом в Сети. Публика шутит, что после этого все американские СМИ будут пестрить заголовками в духе "Неизвестный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Штатов и нанес удар по ключевому военному объекту. Атакована боеголовка и несколько сопутствующих объектов".

Впрочем, некоторые источники утверждают, что видео является старым. Просто о нем почему-то вспомнили сейчас, выставив на всеобщее обозрение.