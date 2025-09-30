Глава Пентагона получил удар между ног в прямом эфире

Глава Пентагона получил удар между ног в прямом эфире
Фото: U.S. Secretary of Defense / wikimedia.org
Чиновник жестко опозорился на глазах у американцев

Глава Пентагона Пит Хегсет попал в неловкую ситуацию во время эфира телеканала Fox News. Чиновник решил поразвлекать народ и исполнить несколько трюков со скейтбордом, однако все пошло не по плану.

Во время попытки просто поднять доску в руки, чтобы дальше начать тренировку глава военного ведомства слишком сильно ударил ногой по краю. В результате скейт сильно отскочил вверх и ударил Хегсета прямо между ног в прямом эфире. За происходящим наблюдали не только тысячи американцев, но и люди на улице.

В момент случившегося чиновник не смог сдержать эмоции – он скривил лицо в приступе боли, но поняв, что находится перед камерами, поспешил успокоиться.

Инцидент вызвал насмешки на Хегсетом в Сети. Публика шутит, что после этого все американские СМИ будут пестрить заголовками в духе "Неизвестный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Штатов и нанес удар по ключевому военному объекту. Атакована боеголовка и несколько сопутствующих объектов".

Впрочем, некоторые источники утверждают, что видео является старым. Просто о нем почему-то вспомнили сейчас, выставив на всеобщее обозрение.

Источник: соцсети

Дальнобойные удары по России: в Вашингтоне сделали важное объявление

Американцы пошли на новый шаг эскалации

"Расправа с неугодными": в России предупредили США о жестких последствиях

Отношения между странами рискуют рухнуть до исторического минимума

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей