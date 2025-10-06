Глава ЕК заявила о презрении Путина к Евросоюзу

По ее словам, российский лидер разработал хитрую тактику разрушения европейского единства

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что во время выступления на Валдайском форуме Владимир Путин не скрывал своего презренного отношения к Европе. По ее словам, российский президент намеренно разжигает разногласия внутри Евросоюза, и ему нужно за это отомстить.

Фон дер Ляйнен напомнила о ранее произошедших инцидентах с беспилотниками и истребителями в европейском воздушном пространстве. Она также призвала европейских коллег внимательно прислушаться к речи главы России, в которой он возложил вину за украинский конфликт на Европу.

"Он не скрывает своего презрения к нашему Союзу и к тому фундаменту, на котором он построен. И он не скрывает своей радости и поддержки всех своих послушных друзей в Европе, которые делают за него работу. Это старый добрый трюк. Посеять раздор, распространить дезинформацию, создать козла отпущения. Все ради того, чтобы настроить европейцев друг против друга", – заявила она.

Чиновница уверена, что Путин хочет загнать европейские страны в ловушку и ослабить объединение. Втакой ситуации лучшей отместкой на его тактику станет "сигнал единства", который будет заключаться в совместном усилении обороны, "укреплении демократического щита" и "повышением конкурентоспособности", подытожила она.