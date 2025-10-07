ПА ОДКБ договорилась о сотрудничестве в сфере новых видов вооружений

ПА ОДКБ договорилась о сотрудничестве в сфере новых видов вооружений
Фото: duma.gov.ru
Заседание профильной комиссии прошло 7 октября в Санкт-Петербурге

Парламентская ассамблея ОДКБ приняла новое соглашение о сотрудничестве государств при использовании новых видов оружия. Решение одобрили в рамках заседания постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Как отметил заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, одобрение проекта соглашения является важным шагом в сфере сотрудничества стран ОДКБ.

"Это создаст условия для формирования эффективных организационно-правовых механизмов, обеспечивающих дальнейшее развитие системы обеспечения национальной и региональной безопасности государств – членов ОДКБ", – подчеркнул он.

Помимо обсуждения сотрудничества в вопросе использования новых видов оружия, участники заседания также подняли темы ратификации ранее подписанных в рамках ОДКБ договоров, проанализировали ход выполнения Программы деятельности ПА ОДКБ на 2021–2025 годы и проект новой программы на 2026–2030 годы, рассмотрели проект плана работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2026 год и план мероприятий, посвященных 20-летию образования ПА ОДКБ.

Источник: сайт Госдумы

Личная встреча Путина и Зеленского сорвалась: что известно

Москва и Киев были на пороге мирного соглашения, пока не вмешался Запад

Финляндия обрушилась на Россию с новыми обвинениями

Приграничное государство уверенно движется к тотальной русофобии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей