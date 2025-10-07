ПА ОДКБ договорилась о сотрудничестве в сфере новых видов вооружений

Заседание профильной комиссии прошло 7 октября в Санкт-Петербурге

Парламентская ассамблея ОДКБ приняла новое соглашение о сотрудничестве государств при использовании новых видов оружия. Решение одобрили в рамках заседания постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Как отметил заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, одобрение проекта соглашения является важным шагом в сфере сотрудничества стран ОДКБ.

"Это создаст условия для формирования эффективных организационно-правовых механизмов, обеспечивающих дальнейшее развитие системы обеспечения национальной и региональной безопасности государств – членов ОДКБ", – подчеркнул он.

Помимо обсуждения сотрудничества в вопросе использования новых видов оружия, участники заседания также подняли темы ратификации ранее подписанных в рамках ОДКБ договоров, проанализировали ход выполнения Программы деятельности ПА ОДКБ на 2021–2025 годы и проект новой программы на 2026–2030 годы, рассмотрели проект плана работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2026 год и план мероприятий, посвященных 20-летию образования ПА ОДКБ.