Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости

Американцы могли поставить ракеты "Томагавк" на Украину еще до официального объявления, только пока ВСУ не могут их использовать – все установки находятся под контролем военных США, полагает военный эксперт Станислав Крапивник. По его словам, в этой ситуации российскому руководству нужно действовать жестко и послать однозначный сигнал Вашингтону, а не продолжать прибегать к попыткам договориться по-хорошему.

Аналитик напомнил, что "Томагавки" имеют ядерный потенциал. Узнать, что внутри ракеты до того, как она достигнет цели или будет сбита – невозможно. В этом и заключается их особая опасность, поскольку любой удар по российской территории может стать началом ядерной войны.

Крапивник уверен – как только первая дальнобойная американская ракета полетит в сторону России, Москва должна прибегнуть к решительным действиям. Только сперва об этом нужно предупредить потенциального противника. Например, указав, что в случае атаки на месте Вашингтона останется только радиоактивная воронка.

"Европе можно пообещать удар по американским складам ядерного оружия в Европе. Только такие жесткие заявления там понимают", – рассказал он.

Эксперт полагает, что до тех пор, пока российское руководство не будет давать жестких ответов на провокации, по России могут нанести первый ядерный удар. Допускать этого нельзя – нужно поставить США на место и пригрозить силой, поскольку это единственный язык, который они готовы воспринимать.