Эксперт Крапивник назвал способ остановить США от ядерной войны

Россия поставит на место США: назван способ предотвратить ядерную войну
Фото: U.S. Department of Defense / wikimedia.org
Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости

Американцы могли поставить ракеты "Томагавк" на Украину еще до официального объявления, только пока ВСУ не могут их использовать – все установки находятся под контролем военных США, полагает военный эксперт Станислав Крапивник. По его словам, в этой ситуации российскому руководству нужно действовать жестко и послать однозначный сигнал Вашингтону, а не продолжать прибегать к попыткам договориться по-хорошему.

Аналитик напомнил, что "Томагавки" имеют ядерный потенциал. Узнать, что внутри ракеты до того, как она достигнет цели или будет сбита – невозможно. В этом и заключается их особая опасность, поскольку любой удар по российской территории может стать началом ядерной войны.

Крапивник уверен – как только первая дальнобойная американская ракета полетит в сторону России, Москва должна прибегнуть к решительным действиям. Только сперва об этом нужно предупредить потенциального противника. Например, указав, что в случае атаки на месте Вашингтона останется только радиоактивная воронка.

"Европе можно пообещать удар по американским складам ядерного оружия в Европе. Только такие жесткие заявления там понимают", – рассказал он.

Эксперт полагает, что до тех пор, пока российское руководство не будет давать жестких ответов на провокации, по России могут нанести первый ядерный удар. Допускать этого нельзя – нужно поставить США на место и пригрозить силой, поскольку это единственный язык, который они готовы воспринимать.

Источник: Московский комсомолец

Генсек НАТО отпустил неловкую шутку про российские "Лады"

Политик попытался рассказать анекдот, но потерпел фиаско

В России сделали важное заявление о новой волне мобилизации

Инициатива Минобороны о привлечении резервистов на службу породила много слухов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей