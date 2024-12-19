Мосгорнаследие приглашает юных москвичей на прогулку по Замоскворечью

Ребята узнают об истории и архитектуре столицы, а также угостятся чаем с блинами и поучаствуют в подвижных играх на свежем воздухе

Столичный Департамент культурного наследия (Мосгорнаследие) приглашает юных горожан на веселый праздник, посвященный истории и архитектуре столицы. Ребят в возрасте от шести до 12 лет ждут в субботу, 21 декабря, в 12:00 на площади у выхода со станции метро "Третьяковская", где установлена новогодняя ель. Для них приготовлены веселые танцы и игры, а также чай с блинами и подарок с символом наступающего 2025 года. Для участия необходима предварительная регистрация.

Елка у метро Третьяковская стоит не простая – она украшена игрушками с изображениями городских памятников архитектуры. Впервые такая тематическая ель появилась в Замоскворечье в 2022 году и настолько понравилась горожанам, что было принято решение устанавливать такие деревья ежегодно и сопровождать открытие праздничными гуляньями.

Игрушки с изображениями исторических зданий позволят горожанам и гостям столицы поближе познакомиться с историей и архитектурой Москвы. Среди объектов на елочных украшениях можно найти Мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, Саввинское подворье на Тверской улице, колокольню храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице, павильон № 1 "Центральный" ("Главный") и павильон № 5 "Физика" на ВДНХ, грот "Бельведер" в саду имени Н.Э. Баумана и другие.

Новогодняя ель установлена в рамках проекта "Зима в Москве". Она будет радовать жителей и гостей города до середины января 2025 года.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет все развлечения столицы с 1 декабря по 28 февраля. Москвичей и туристов приглашают покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, вспомнить традиции, согреться чаем с плюшками, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поучаствовать в спортивных состязаниях. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице – мероприятия запланированы на 1,9 тысячи площадок.