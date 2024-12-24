На Арбате открылся зимний маркет волшебства "Белый шар"

На Арбате открылся зимний маркет волшебства "Белый шар"
Фото: mos.ru
В павильоне представлены товары для дома, новогодние сувениры и теплые аксессуары столичных производителей

В рамках проекта "Зима в Москве" на улице Арбат открылся арт-павильон аксессуаров "Белый шар". Это один из семи маркетов волшебства проекта "Сделано в Москве", которые будут работать этой зимой.

Выглядит павильон как елочная игрушка – такой большой белый вязаный шар, который виден издалека. Свою тематическую зимнюю и новогоднюю продукцию здесь представляют более 60 локальных брендов, которые делают товары для дома, сувениры, платки, шапки и варежки в русском стиле.

В частности, в павильоне можно найти головные уборы из экомеха и теплые текстильные изделия, которые согреют в холодную погоду, а также прекрасно подойдут в качестве подарка родным и близким. Для нежных рук, которые нужно уберечь от мороза, можно подобрать не только варежки и перчатки, но даже муфты – этот аксессуар снова стал востребован у модниц и порой заменяет на прогулке дамскую сумочку. Многие изделия отличаются красивыми узорами в национальном стиле или необычными авторскими принтами, которые делают каждую вещь уникальной.

Павильон "Белый шар" на Арбате открыт в выходные с 10:00 до 22:00 и в будние дни с 11:00 до 22:00. Для первые посетителей приготовлены подарки – вкусные угощения и елочные игрушки.

Проект "Сделано в Москве" является мерой поддержки столичных предпринимателей. Участие в крупных городских мероприятиях дает возможность локальным брендам и небольшим производствам найти своего потребителя, стать узнаваемыми, увеличить объемы реализации.

Маркеты волшебства проекта "Сделано в Москве" будут работать до 28 февраля 2025 года на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Посетителей ждут в павильонах на Арбате и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, улице Рождественке, Болотной площади и в Столешникове переулке. Участниками зимней акции станут более 500 московских брендов.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, объединившее развлекательные, культурные, познавательные, спортивные и другие мероприятия столицы, которые пройдут на 1900 площадках в разных районах города до 28 февраля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Горы трупов: раскрыты потери ВСУ под Курском

Украинцы стали пушечным мясом для киевского режима

Штурмовики ВС РФ уничтожили пивших чай польских боевиков

Ожесточенные бои в зоне СВО продолжаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей