На Арбате открылся зимний маркет волшебства "Белый шар"

В павильоне представлены товары для дома, новогодние сувениры и теплые аксессуары столичных производителей

В рамках проекта "Зима в Москве" на улице Арбат открылся арт-павильон аксессуаров "Белый шар". Это один из семи маркетов волшебства проекта "Сделано в Москве", которые будут работать этой зимой.

Выглядит павильон как елочная игрушка – такой большой белый вязаный шар, который виден издалека. Свою тематическую зимнюю и новогоднюю продукцию здесь представляют более 60 локальных брендов, которые делают товары для дома, сувениры, платки, шапки и варежки в русском стиле.

В частности, в павильоне можно найти головные уборы из экомеха и теплые текстильные изделия, которые согреют в холодную погоду, а также прекрасно подойдут в качестве подарка родным и близким. Для нежных рук, которые нужно уберечь от мороза, можно подобрать не только варежки и перчатки, но даже муфты – этот аксессуар снова стал востребован у модниц и порой заменяет на прогулке дамскую сумочку. Многие изделия отличаются красивыми узорами в национальном стиле или необычными авторскими принтами, которые делают каждую вещь уникальной.

Павильон "Белый шар" на Арбате открыт в выходные с 10:00 до 22:00 и в будние дни с 11:00 до 22:00. Для первые посетителей приготовлены подарки – вкусные угощения и елочные игрушки.

Проект "Сделано в Москве" является мерой поддержки столичных предпринимателей. Участие в крупных городских мероприятиях дает возможность локальным брендам и небольшим производствам найти своего потребителя, стать узнаваемыми, увеличить объемы реализации.

Маркеты волшебства проекта "Сделано в Москве" будут работать до 28 февраля 2025 года на центральных площадках проекта "Зима в Москве". Посетителей ждут в павильонах на Арбате и Новом Арбате, Тверском бульваре, Кузнецком Мосту, улице Рождественке, Болотной площади и в Столешникове переулке. Участниками зимней акции станут более 500 московских брендов.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, объединившее развлекательные, культурные, познавательные, спортивные и другие мероприятия столицы, которые пройдут на 1900 площадках в разных районах города до 28 февраля.