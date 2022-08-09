Умерла известная голливудская актриса

Последние дни она встретила на ранчо вместе с семьей

Австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, которая исполнила одну из главных ролей в мюзикле "Бриолин" вместе с Джоном Траволтой, скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на официальную страницу знаменитости в соцсетях.

В последние годы артистка страдала от онкологического заболевания, которое диагностировали ей в 1992 году. В 2017-ом болезнь перешла в четвертую стадию. 

Ее супруг Джон Истерлинг рассказал, что актриса встретила последние дни на своем ранчо в Южной Калифорнии вместе с семьей, передает телеканал "360"

Оливия Ньютон-Джон четыре раза завоевывала премию "Грэмми". Среди популярных композиций певицы Physical, Let Me Be There, If You Love Me. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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