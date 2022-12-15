Страшно и безвкусно: как выглядит дача Мясникова под Москвой

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Александр Мясников сумел построить довольно успешную карьеру для врача: он руководит 71-й городской больницей, ведет собственную передачу, а также в активное ковидное время занимался информированием граждан о пандемии от имени государства. За это время он сумел построить себе двухэтажный дом в 100 км от Москвы.
Телеведущий признавался, что делал все постепенно. Сперва купил участок, сделал одну комнату, вторую, третью, беседку, потом надстроил еще этаж – так постепенно и собрал "несуразный кубик Рубика", как он сам называет жилище.
Весь дом он собирал из деревянных брусьев, из них строил и пристройки. Во дворе у него стоит баня, беседка и деревянный мост над небольшим прудом.
Внутри дома интерьер выполнен в светлых оттенках, а на стенах везде висят украшения и различные картины.
Также у Мясникова множество охотничьих трофеев, которые можно обнаружить буквально в каждой комнате.
Сам врач в одном интервью признавался, что жилье ему нравится, в нем комфортно. И дизайн он подбирал под себя. Однако дизайнеры интерьеров приходят в ужас при виде оформления загородного жилья знаменитости. К примеру, специалист по интерьерному оформлению Виктория Лазарева считает, что все выглядит немного жутковато и безвкусно.
На милом диване с розочками расположены страшные чучела животных, овальный стол стоит с квадратными креслами – все это попросту противоречит друг другу.
"В этом интерьере нет ничего дорогого, кроме оружия", – указала эксперт.
По ее словам, несколько лет назад некоторые детали в доме могли выглядеть свежо, но сейчас все нужно срочно переделывать.
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