"Было очень больно": брошенная любимым Овсянникова разгромила номер в Дубае

"Было очень больно": брошенная любимым Овсянникова разгромила номер в Дубае
Мария Овсянникова. Фото: Утро.ру
Виной всему стал любовный треугольник

Популярная актриса и певица Марго Овсянникова оказалась снова в статусе одинокой женщины после разрыва отношений со своим бывшим возлюбленным, с которым они воспитывали сына. Согласно информации от источников, близких к звезде, дело оказалось в ее бывшем продюсере.

Ранее весной этот же партнерский союз находился на грани разрыва, но воздушные шары с изумрудами, подаренные бывшим бойфрендом Марго, их снова соединили. Они даже решили возобновить отношения, которые, однако, не продержались долго. Именно молодой человек в этот раз первым предложил окончательно завершить их связь.

"В нашей паре как будто исчезло взаимное уважение. Я считаю, что уважение – это основа любых отношений. Он предложил мне расстаться, и я пережила нервный срыв. Я никогда не чувствовала себя таким образом, это было очень больно", – поделилась Марго своими эмоциями.

Фото: Утро.ру

После расставания певица не сдержала свои чувства и эмоции, разгромив номер в самом роскошном отеле Дубая, Бурдж-Аль-Араб. Марго и таинственный бизнесмен поддерживали отношения в течение четырех лет, но личность избранника так и осталась в тайне.

Ранее сообщалось, что устроившая скандал на Первом Овсянникова получила по заслугам.

Источник: Утро.ру
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