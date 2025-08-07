Сбежала из Италии: где сейчас прячется София Ротару

Сбежала из Италии: где сейчас прячется София Ротару
Фото: соцсети
Артистка старается скрываться от публики

С 2022-го года о Софии Ротару практически ничего не слышно. Лишь изредка ее сын публикует фотографии артистки, а на ее странице в соцсетях, которую, как говорят, ведут внуки, появляются редкие и емкие публикации по поводу ухода из жизни знакомых или событий на Украине. Недавно стало известно, где прячется певица и какую жизнь она ведет.

Источники, близкие к окружению звезды, рассказали, что не так давно она сбежала из Италии, куда родные перевезли ее с началом боевых действий. По их словам, пожилая артистка попросту не смогла привыкнуть к новой обстановке.

"Я знаю, что София Ротару на Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить", – поделились знакомые.

Они отметили, что Ротару всегда осторожничала в плане личной жизни, карьеры и политических заявлений, поэтому в ее молчании последние три года нет ничего удивительного. При этом на Украине ее за это особо не осуждают – многие уверены, что артистка имеет на это полное право, поскольку очень много сделала для культуры своей страны.

Знакомые говорят, что сейчас Ротару живет в своем киевском доме. При этом знаменитость иногда уезжает из Украины, чтобы повидаться со своими родственниками. В конце мая ее заметили в Австралии в компании внучки и сына. Певица выглядела свежо и посылала поклонникам воздушные поцелуи.

