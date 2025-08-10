Эксперты указали на проблемы в отношениях Памелы Андерсон и Лиама Нисона

Эксперты указали на проблемы в отношениях Памелы Андерсон и Лиама Нисона
Кадр видео
Артист боится, что его оставят с разбитым сердцем

Актер Лиам Нисон влюбился впервые за 16 лет после трагической кончины жены. Сейчас он не может оторвать глаз от своей возлюбленной Памелы Андерсон и очень трепетно относится к ней. Но вместе с этим он не может избавиться от тревоги, что она не чувствует того же.

По словам экспертов, которые оценили недавнее поведение артиста на интервью с Андерсон, Нисон не может скрыть своего восторга, когда возлюбленная говорит о нем – он буквально светится от счастья. Однако вместе с этим он ведет себя достаточно неловко и неуверенно, что может указывать на его сомнения в чувствах Памелы.

"Прежде чем заговорить, он слегка приподнимает подбородок, а его голос даже немного дрожит. Едва уловимая дрожь в его голосе выдает его уязвимость. Это говорит о том, что он, возможно, впервые открывает Памеле свои растущие чувства к ней, и он боится, что эти чувства могут оказаться невзаимными", – говорят специалисты по языку тела.

Сама Андерсон признавалась знакомым, что актер ей очень симпатичен. Ей нравится его образ мыслей, жизни, его подход к славе. Она делилась, что Лиам посылал ей цветы, а также проводил время с ее сыновьями и собаками, что было для нее очень приятно.

Источник: Radar Online

Трамп наорал на Нетаньяху из-за ситуации в Газе

Американского лидера вывело из себя вранье израильского премьера

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей