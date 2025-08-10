Эксперты указали на проблемы в отношениях Памелы Андерсон и Лиама Нисона

Артист боится, что его оставят с разбитым сердцем

Актер Лиам Нисон влюбился впервые за 16 лет после трагической кончины жены. Сейчас он не может оторвать глаз от своей возлюбленной Памелы Андерсон и очень трепетно относится к ней. Но вместе с этим он не может избавиться от тревоги, что она не чувствует того же.

По словам экспертов, которые оценили недавнее поведение артиста на интервью с Андерсон, Нисон не может скрыть своего восторга, когда возлюбленная говорит о нем – он буквально светится от счастья. Однако вместе с этим он ведет себя достаточно неловко и неуверенно, что может указывать на его сомнения в чувствах Памелы.

"Прежде чем заговорить, он слегка приподнимает подбородок, а его голос даже немного дрожит. Едва уловимая дрожь в его голосе выдает его уязвимость. Это говорит о том, что он, возможно, впервые открывает Памеле свои растущие чувства к ней, и он боится, что эти чувства могут оказаться невзаимными", – говорят специалисты по языку тела.

Сама Андерсон признавалась знакомым, что актер ей очень симпатичен. Ей нравится его образ мыслей, жизни, его подход к славе. Она делилась, что Лиам посылал ей цветы, а также проводил время с ее сыновьями и собаками, что было для нее очень приятно.