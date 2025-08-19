Алексей Чумаков перенес экстренную операцию

Алексей Чумаков перенес экстренную операцию: что случилось
Алексей Чумаков. Фото: соцсети
Речь шла об инвалидности

Алексей Чумаков признался, что оказался на грани инвалидности и только срочное хирургическое вмешательство помогло избежать тяжелых последствий. В прессе пишут, что артист перенес сложную операцию на позвоночнике, продолжавшуюся около пяти часов.

Любимец публики рассказал, что на протяжении двух месяцев откладывал операцию, хотя испытывал сильную боль и уже не мог поднимать детей из-за сдавленных нервов и проблем со спинным мозгом. Он отметил, что если бы не решился на вмешательство, последствия могли бы быть необратимыми.

По словам звезды, атрофия уже начала затрагивать нервы правой ноги, и только своевременная операция не позволила процессу дойти до костного мозга. Он пожаловался, что в противном случае мог бы оказаться прикованным к инвалидному креслу.

Музыкант подчеркнул, что сейчас проходит реабилитацию и уже чувствует улучшение. Он поблагодарил супругу за настойчивость в вопросах здоровья и врача, спасшего его от инвалидности.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник

