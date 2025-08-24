Состояние Шэрон Осборн после кончины мужа ухудшилось

Вдова впала депрессию и потеряла смысл к жизни

Смерть рок-легенды Оззи Осборна в возрасте 76 лет, спустя три недели после прощального концерта, заставила родственников переживать за состояние его супруги Шэрон. До этого ее жизнь была сосредоточена вокруг больного мужа, и теперь она чувствует себя опустошенной.

"Она оцепенела от неверия из-за внезапности его смерти", – сообщили источники.

По их словам, после концерта члены семьи были воодушевлены и полагали, что все будет хорошо. Смерть артиста стала для них неожиданностью, к которой многие не были готовы. И фактически Шэрон осталась одна, потеряв главное в жизни занятие и любимого мужа.

"Она в депрессии и не знает, что ее ждет в будущем. Ей нужно чем-то заняться, а не сидеть дома в слезах и неуверенности в себе. Это нездорово, и в последнее время ее здоровье и так было подорвано", – рассказали знакомые.

Сейчас близкие переживают, что смерть Оззи может стать для нее слишком большим потрясением, из-за которого она последует вслед за супругом.