Состояние Шэрон Осборн после кончины мужа ухудшилось

Состояние Шэрон Осборн после кончины мужа ухудшилось
Фото: соцсети
Вдова впала депрессию и потеряла смысл к жизни

Смерть рок-легенды Оззи Осборна в возрасте 76 лет, спустя три недели после прощального концерта, заставила родственников переживать за состояние его супруги Шэрон. До этого ее жизнь была сосредоточена вокруг больного мужа, и теперь она чувствует себя опустошенной. 

"Она оцепенела от неверия из-за внезапности его смерти", – сообщили источники.

По их словам, после концерта члены семьи были воодушевлены и полагали, что все будет хорошо. Смерть артиста стала для них неожиданностью, к которой многие не были готовы. И фактически Шэрон осталась одна, потеряв главное в жизни занятие и любимого мужа.

"Она в депрессии и не знает, что ее ждет в будущем. Ей нужно чем-то заняться, а не сидеть дома в слезах и неуверенности в себе. Это нездорово, и в последнее время ее здоровье и так было подорвано", – рассказали знакомые.

Сейчас близкие переживают, что смерть Оззи может стать для нее слишком большим потрясением, из-за которого она последует вслед за супругом.

Источник: Radar Online

"Совершили ошибку": россиянам на пальцах объяснили, чем обернется договор с Зеленским

Москве не стоит отступать от своих позиций

"Решето" на линии обороны: Сырский подставил Зеленского – последние новости с фронта

Украинским воякам приходится очень тяжело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей