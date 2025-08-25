У Романа Попова начала отниматься половина тела

Отнимается половина тела: жена звезды "Полицейский с Рублевки" сделала заявление
Роман Попов. Кадр: соцсети
Состояние артиста заметно ухудшилось

Супруга актера Романа Попова рассказала о тяжелом состоянии артиста после того, как врачи подтвердили рецидив рака мозга. По ее словам, у звезды нашумевшего телепроекта "Полицейский с Рублевки" ухудшилось зрение, ходить ему становится все труднее, а левая сторона тела постепенно перестает функционировать.

Она пояснила, что первые тревожные симптомы появились после приступа на съемочной площадке. Тогда актер надеялся, что речь идет не о возвращении болезни, но обследование показало обратное – злокачественное образование вновь дало о себе знать, причем теперь врачи выявили сразу несколько очагов вместо одного.

Жена актера отметила, что, несмотря на тяжелый диагноз, любимец публики сохраняет жизнерадостность, старается шутить и подбадривать близких, хотя тяжелый недуг все сильнее влияет на его самочувствие и образ жизни.

Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник

Бомбить будет Америка: "влажная мечта" ЕС о войне с Россией – раскрыт сценарий

Европейцы делают все, чтобы реализовать свою задумку

Отвернувшийся от России Алиев заявил о подготовке к войне

Баку накаляет ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей