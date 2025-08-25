У Романа Попова начала отниматься половина тела

Курс рубля
Супруга актера Романа Попова рассказала о тяжелом состоянии артиста после того, как врачи подтвердили рецидив рака мозга. По ее словам, у звезды нашумевшего телепроекта "Полицейский с Рублевки" ухудшилось зрение, ходить ему становится все труднее, а левая сторона тела постепенно перестает функционировать.
Она пояснила, что первые тревожные симптомы появились после приступа на съемочной площадке. Тогда актер надеялся, что речь идет не о возвращении болезни, но обследование показало обратное – злокачественное образование вновь дало о себе знать, причем теперь врачи выявили сразу несколько очагов вместо одного.
Жена актера отметила, что, несмотря на тяжелый диагноз, любимец публики сохраняет жизнерадостность, старается шутить и подбадривать близких, хотя тяжелый недуг все сильнее влияет на его самочувствие и образ жизни.
