Busta Rhymes запросил 24 миллиона рублей за выступление в России

Американская легенда запросил 24 миллиона рублей за выступление в России
Busta Rhymes. Фото: соцсети
Певец готов приехать в Москву

В конце лета в российской столице выступит американский рэпер Busta Rhymes. Вместе с легендарным исполнителем прилетит целая команда помощников, включая личного барбера.

По данным прессы, легенда хип-хопа оценил свое шоу минимум в 300 тысяч долларов – это порядка 24 миллионов рублей. Такая сумма значительно выше средних гонораров, что стало поводом для длительных переговоров между организаторами и представителями исполнителя.

Согласование условий заняло около двух месяцев. В техническом списке артиста – полотенца двух цветов, большое количество воды и проигрыватель. Команда организаторов не стала раскрывать детали финансовой части: пока неизвестно, будут ли выполнены все требования знаменитости.

Выступление звезды назначено на последний день лета. Шоу состоится на главной площадке кинопарка "Москино" и обещает стать ярким финалом летнего сезона.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник

