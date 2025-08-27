Busta Rhymes запросил 24 миллиона рублей за выступление в России

Певец готов приехать в Москву

В конце лета в российской столице выступит американский рэпер Busta Rhymes. Вместе с легендарным исполнителем прилетит целая команда помощников, включая личного барбера.

По данным прессы, легенда хип-хопа оценил свое шоу минимум в 300 тысяч долларов – это порядка 24 миллионов рублей. Такая сумма значительно выше средних гонораров, что стало поводом для длительных переговоров между организаторами и представителями исполнителя.

Согласование условий заняло около двух месяцев. В техническом списке артиста – полотенца двух цветов, большое количество воды и проигрыватель. Команда организаторов не стала раскрывать детали финансовой части: пока неизвестно, будут ли выполнены все требования знаменитости.

Выступление звезды назначено на последний день лета. Шоу состоится на главной площадке кинопарка "Москино" и обещает стать ярким финалом летнего сезона.