Сколько проживет Брюс Уиллис — прогноз психиатра Шурова

Любимец публики страдает от тяжелой болезни

Российский психиатр-нарколог Василий Шуров оценил состояние голливудского актера Брюса Уиллиса и заявил, что прогнозы для него крайне неблагоприятные. Медик напомнил, что звезда "Крепкого орешка" страдает тяжелой формой височной деменции и, вероятнее всего, может прожить не более двух лет.

Специалист отметил, что болезнь уже лишила артиста способности узнавать близких и самостоятельно заботиться о себе. Для семьи, как с прискорбием констатировал специалист, подобная ситуация является огромным психологическим испытанием.

Он добавил, что факт переселения знаменитости в отдельный дом со специальным уходом указывает на финальную стадию заболевания. О том, что семья приняла такое решение, стало известно недавно. По всей видимости, актера ожидает тихое угасание вдали от всех.

Медик сообщил, что даже самые оптимистичные прогнозы дают Уиллису лишь один-два года, однако реальный срок, скорее всего, будет меньше.