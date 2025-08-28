Хилькевич пожаловалась на последствия неудачной инъекции

Хилькевич пожаловалась на последствия неудачной инъекции
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Актриса всеми силами стремится сохранить молодость и красоту

Звезда телесериалов Анна Хилькевич рассказала о неприятном опыте на пути борьбы за вечную молодость. Она решилась на очередную процедуру по совету знакомой. Блондинка хотела избавиться от синяков и впадин под глазами и выбрала инъекции филлеров. Сначала результат ее устроил, но через несколько дней эффект исчез, а на коже появились заметные бугорки.

Девушка отметила, что неприятный опыт заставил ее пересмотреть отношение к таким процедурам. Она посоветовала своим подписчицам не спешить с введением филлеров, так как есть и другие методы поддерживать внешность.

Блондинка заметила, что хороший результат могут дать аппаратные процедуры, качественная уходовая косметика, правильное питание и физическая активность. Актриса также подчеркнула важность заботы о ментальном здоровье, назвав это неотъемлемой частью женской красоты.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

