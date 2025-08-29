Елизавета Арзамасова со слезами на глазах рассказала об обмане мошенниками

Девушка сильно разнервничалась

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли в сериале "Папины дочки" и супруга фигуриста Ильи Авербуха, рассказала о неприятном случае, когда едва не попалась на уловку мошенников.

По словам артистки, ей позвонили якобы из цветочного салона и сообщили о доставке букета. Адрес совпадал с реальным, поэтому подозрений сначала не возникло.

Ситуация изменилась, когда "курьер" попросил продиктовать код из СМС. Тогда знаменитость решила проверить звонящих и специально назвала неверные цифры. В ответ "сотрудница" обрушилась на нее с бранью и бросила трубку.

Звезда призналась, что эпизод оказался для нее тяжелым. Похоже даже, что он довел ее до слез – поклонники заметили, что на видео она появилась с опухшим лицом. Случай с знаменитостью в очередной раз напоминает о том, насколько важно сохранять бдительность.