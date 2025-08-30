Бледанс рассказала, что будет делать, если исчезнет Интернет

Актриса напомнила, что долгое время люди жили без Сети

Эвелина Бледанс поделилась своим мнением о том, как изменилась бы жизнь без Интернета. В беседе с журналистами она напомнила, что еще не так давно люди прекрасно обходились без Всемирной паутины и находили для себя множество способов проводить время. По словам актрисы, отсутствие доступа в Сеть вовсе не станет катастрофой, а напротив, может сделать повседневность ярче и разнообразнее.

Бледанс отметила, что когда-то люди охотно посещали театры, ходили в музеи, больше читали и проводили время вне дома. Сегодня Интернет занимает важное место в жизни каждого, однако, как считает артистка, его исчезновение не обернется глобальной проблемой. Человек просто станет активнее искать новые источники впечатлений и знаний.

По ее мнению, звезды шоу-бизнеса и без цифровых площадок способны привлекать внимание к своей деятельности. Она напомнила, что театры, как и прежде, будут работать, а новые песни также будут выходить в эфир радиостанций. Все это останется привычными каналами связи с публикой.