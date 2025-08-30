Бледанс рассказала, что будет делать, если исчезнет Интернет

Бледанс рассказала, что будет делать, если исчезнет Интернет
Эвелина Бледанс. Фото: соцсети
Актриса напомнила, что долгое время люди жили без Сети

Эвелина Бледанс поделилась своим мнением о том, как изменилась бы жизнь без Интернета. В беседе с журналистами она напомнила, что еще не так давно люди прекрасно обходились без Всемирной паутины и находили для себя множество способов проводить время. По словам актрисы, отсутствие доступа в Сеть вовсе не станет катастрофой, а напротив, может сделать повседневность ярче и разнообразнее.

Бледанс отметила, что когда-то люди охотно посещали театры, ходили в музеи, больше читали и проводили время вне дома. Сегодня Интернет занимает важное место в жизни каждого, однако, как считает артистка, его исчезновение не обернется глобальной проблемой. Человек просто станет активнее искать новые источники впечатлений и знаний.

По ее мнению, звезды шоу-бизнеса и без цифровых площадок способны привлекать внимание к своей деятельности. Она напомнила, что театры, как и прежде, будут работать, а новые песни также будут выходить в эфир радиостанций. Все это останется привычными каналами связи с публикой.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик

Появилась информация о важном прорыве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей