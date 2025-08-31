Хирург объяснил, как Баскову удалось помолодеть на 20 лет

"Натуральный блондин" выглядит великолепно

Новые фотографии Николая Баскова вызвали бурную реакцию в соцсетях: певец появился на публике заметно посвежевшим, словно сбросив пару десятков лет. Пользователи стали гадать, какие процедуры могли так сильно изменить внешность артиста.

Звездный пластический хирург Игорь Короткий предположил, что исполнителю сделали сразу несколько омолаживающих вмешательств. В первую очередь, по его словам, Баскову провели блефаропластику нижних век, именно это объясняет, почему кожа вокруг глаз теперь выглядит намного более гладкой и подтянутой.

Кроме того, специалист обратил внимание на область подбородка. Он уверен, что там могла быть сделана липосакция: удаление жировой прослойки делает лицо визуально моложе и четче.

Также, по мнению эксперта, певцу могли ввести филлеры, которые возвращают лицу объем и устраняют возрастную дряблость. Все вместе это дает ярко выраженный эффект "обновленного" лица.

Хирург высоко оценил работу коллег и отметил, что при правильном уходе результаты сохранятся надолго.