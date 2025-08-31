Хирург объяснил, как Баскову удалось помолодеть на 20 лет

Хирург объяснил, как Баскову удалось помолодеть на 20 лет
Николай Басков. Фото: соцсети
"Натуральный блондин" выглядит великолепно

Новые фотографии Николая Баскова вызвали бурную реакцию в соцсетях: певец появился на публике заметно посвежевшим, словно сбросив пару десятков лет. Пользователи стали гадать, какие процедуры могли так сильно изменить внешность артиста.

Звездный пластический хирург Игорь Короткий предположил, что исполнителю сделали сразу несколько омолаживающих вмешательств. В первую очередь, по его словам, Баскову провели блефаропластику нижних век, именно это объясняет, почему кожа вокруг глаз теперь выглядит намного более гладкой и подтянутой.

Кроме того, специалист обратил внимание на область подбородка. Он уверен, что там могла быть сделана липосакция: удаление жировой прослойки делает лицо визуально моложе и четче.

Также, по мнению эксперта, певцу могли ввести филлеры, которые возвращают лицу объем и устраняют возрастную дряблость. Все вместе это дает ярко выраженный эффект "обновленного" лица.

Хирург высоко оценил работу коллег и отметил, что при правильном уходе результаты сохранятся надолго.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик

Появилась информация о важном прорыве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей