Анна Семенович собралась замуж за женатого бизнесмена

Анна Семенович. Кадр: YouTube
Знаменитость по уши влюблена

Известная исполнительница Анна Семенович объявила о планах выйти замуж за бизнесмена Дениса Шреера. Пока торжество откладывается, так как мужчина все еще официально женат: его супруга вместе с ребенком проживает в Германии, а бракоразводный процесс в ЕС занимает продолжительное время.

Знаменитость подчеркнула, что свадьба состоится в следующем году. Она заверила, что не хочет устраивать шумное мероприятие и планирует камерный праздник для самых близких.

Среди гостей точно окажется Татьяна Буланова, которую звезда очень ждет на торжестве. По словам артистки, она надеется услышать в ее исполнении несколько известных песен.

История отношений пары началась два года назад. Все это время знаменитость и предприниматель старались держать личную жизнь подальше от глаз любопытной публики. Впрочем, в последнее время звезда откровенно рассказывает о том, что наконец-то встретила свое счастье.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
