Дочь Оксаны Самойловой начала угрожать матери из-за внешности

Ребенок давно мечтает изменить себя

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела тяжело переносит подростковый кризис. 14-летняя девушка совершенно не принимает свою внешность, считает себя некрасивой и запрещает родителям снимать себя и выкладывать в социальных сетях. Вместе с этим, по признанию модели, подросток часто задумывается о радикальных способах решить эту проблему.

Самойлова в беседе с журналистами рассказала, что последние два года Ариела постоянно говорит о своем желании сделать ринопластику. Идея настолько прочно укрепилась у девочки в голове, что из-за постоянных отказов она даже стала угрожать матери нанести себе вред.

"С 12-ти лет она капает мне на мозги и говорит: "Может быть, мне сломать нос?", а я отвечаю: "Не, Ари, потерпи до 18-ти". Но это факт, она будет это делать, я уже с этим смирилась", – поделилась блогер.

По словам матери, решения о пластической операции нельзя принимать, как минимум, до совершеннолетия. Зато после 18-ти лет она готова снять с себя ответственность за любые манипуляции Ариелы с собственной внешностью и просто "дать пенделя" в случае чего, передает женский журнал "Клео.ру".

