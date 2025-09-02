"Готова на все": Бабкина честно высказалась о пластических операциях

Артистку давно обвиняют в чрезмерных изменениях внешности

Российская певица Надежда Бабкина призналась, что внешний вид для нее имеет огромное значение. Перспектива пластических операций ее тоже не пугает – она готова ложиться под нож хирурга, чтобы выглядеть моложе и красивее, однако такой возможности практически лишена.

"Ради красоты я на все готова, включая кардинальные операционные вмешательства. Только времени на это нет", – заявила знаменитость.

По словам артистки, любое хирургическое вмешательство требует, как минимум, полтора месяца для восстановления и возвращения внешности в норму. Однако так надолго уйти в тень она не может из-за постоянной загруженности на работе.

Не так давно Бабкина вела переговоры со знакомым хирургом, чтобы провести манипуляции со своей внешностью, но врач ответил ей категорическим отказом. Он указал, что за две недели отпуска, которые готова взять певица, она не успеет достаточно восстановиться, а это грозит серьезными осложнениями – брать на себя ответственность за них медик не хочет.

Сейчас Надежда старается ухаживать за собой с помощью различных средств и косметологии, но самым эффективным методом считает хороший сон. Тем не менее, такой радости знаменитость лишена, поскольку уже долгие годы страдает от недосыпа.