Тимберлейк решил сделать паузу в работе из-за проблем в браке

Знаменитость намерен снова вернуть доверие супруги

Последние несколько лет оказались для американского певца Джастина Тимберлейка довольно сложными. Увлечение алкоголем, откровения Бритни Спирс, проблемы с туром только усугубили его трудности в браке с Джессикой Билл. Некоторое время назад актриса смогла простить мужу измену и скандальное поведение, но в этот раз, по слухам, была готова окончательно от него уйти. Это заставило артиста пересмотреть свое поведение.

Источники говорят, что после диагноза болезнь Лайма Тимберлейк сильно изменился. Теперь 44-летний исполнитель хочет отдать все свои силы жене и детям, чтобы наладить отношения. Поэтому он намерен отказаться от работы и вечеринок, особенно учитывая, что его здоровье не позволяет сохранять прежний уровень активности.

"Не секрет, что брак с Билл в последнее время переживает не лучшие времена из-за его сомнительного поведения, но Джастин твердо уверен, что готов на все, чтобы удержать Джесс. Он говорит, что без нее его жизнь пуста. Он обещает умерить свое самолюбие и уделять больше времени семье. Он даже начал говорить о том, чтобы впервые за много лет взять настоящий перерыв в работе", – поделились знакомые.

Ранее Тимберлейк завершил свой гастрольный тур, который длился два года. Незадолго до этого артист признался, что опыт оказался для него сильно изматывающим физически и психологически, поскольку боррелиоз сильно отразился на его здоровье.