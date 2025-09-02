Певица Слава похвасталась дорогим подарком от поклонника

Знаменитость спровоцировала слухи о новом романе после разрыва с супругом

Анастасия Сланевская, более известная под творческим псевдонимом Слава, рассказала в соцсетях, что получила роскошный подарок от неизвестного поклонника. По словам артистки, ранее она отказывалась от таких презентов, но после расставания с супругом решила ни в чем себе не отказывать.

Певица утверждает, что мужчина подкараулил ее на улице и вручил небольшую коробочку с ювелирным изделием. Внутри оказалось красивое кольцо с крупным рубином посередине, окруженным белыми сапфирами. Его стоимость, согласно данным ювелирного бренда, достигает почти 540 тысяч рублей.

Слава отметила, что поклонник, который вручил ей подарок, был довольно привлекательным. Он предложил ей совместный ужин, что артистка от него отказалась, решив провести вечер вместе с дочерью, передает женский журнал "Клео.ру".

Сейчас, как известно, знаменитость тяжело переносит расставание с Анатолием Данилицким. Она рассказала, что бывший муж ей изменял, был эмоционально равнодушен и не уделял достаточно внимания. Но после подарка у нее появилась уверенность, что личная жизнь наладится.

"Одно вранье вокруг происходило. А тут, вон, сразу вот такущий подарок. Красота какая. Я всего достойно самого лучшего. Я счастлива", – заявила Анастасия.