Страдающий деменцией Брюс Уиллис стал бояться шума

Фото: соцсети
Состояние голливудского актера ухудшается с каждым днем

Родственники приняли решение переселить страдающего от деменции Брюса Уиллиса в отдельный дом, где он будет находиться под присмотром сиделок и медиков. Супруга артиста Эмма призналась, что этот шаг дался ей нелегко, но был необходим в свете ухудшающегося состояния звезды "Крепкого орешка".

Женщина отметила, что многие осудили ее за выселение больного супруга из общего жилья. Однако, по ее словам, критика появляется у тех людей, кто не был вынужден ухаживать за людьми с деменцией и не понимает, насколько это бывает трудно. 

"Правда в том, что мнения звучат очень громко и навязчиво, но если у людей нет никакого опыта в этом, они не имеют права голоса", – сказала она.

По ее словам, из-за лобно-височной деменции Уиллис начал бояться посторонних звуков и различных шумов, что в условиях большой семьи стало большой проблемой. Сперва она пыталась изолировать всех родственников и поменять образ жизни, но это не принесло желаемого результата.

Несмотря на переселение, Эмма завтракает и ужинает с супругом каждый день. Также его регулярно навещают родственники и дочери, поэтому Брюс не изолирован.

Источник: Metro

