Отощавшая жена Цекало выставила фото без одежды

Фото: соцсети
Модель показала, как сейчас выглядит ее фигура

Дарина Эрвин, которая в последнее время сталкивается с беспокойством общественности из-за своего внешнего вида, решила опубликовать снимок без одежды. Модель показала свою фигуру в белом бикини, не опасаясь, что это вызовет волну критики.

На кадрах девушка предстала выходящей из воды, с панамой в руке и черными очками на глазах. Особое внимание она попросила поклонников уделить надписи на своем купальнике – там на английском красовались "Отец, сын и святой дух", написанные на причинных местах.

Фото: соцсети

Тем не менее, кроме провокационной надписи, внимание людей привлекла невероятная худоба жены Александра Цекало. Можно было заметить, что девушка выглядит сильно отощавшей, у нее торчат кости ребер, бедер, а на руках и ногах практически не видно мышц.

Сама Дарина Эрвин в недавнем интервью рассказывала, что потеряла вес из-за тяжелой болезни, однако подробностей ее не привела, лишь отметив, что ей сделали несколько операций, и у нее начались проблемы с позвонками.

Источник: соцсети

