Бузова прекратила давать деньги на возведение храма

Бузова прекратила давать деньги на возведение храма
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Церковные служители очень рассчитывали на ее поддержку

Известная российская шоувумен Ольга Бузова прекратила перечислять средства на строительство храма в Новой Адыгее. Об этом сообщил отец Дионисий в разговоре с журналистами.

Он отметил, что возведение святой обители продолжается, но средства от звезды на покупку материалов больше не поступают. При этом суммы ее пожертвований он раскрывать не стал.

Священнослужитель подчеркнул, что благодарен знаменитости за участие в проекте. По его мнению, у именитой брюнетки могли измениться обстоятельства, и возможно сейчас у нее нет возможности помогать.

Он добавил, что слава переменчива: сегодня человек популярен, а завтра может оказаться в тени. Тем не менее священнослужитель выразил надежду, что артистка все же вернется к поддержке строительства.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Стала известна причина пропажи Трампа

Лидер намеренно выжидал удобного момента для появления

Журналист пришел в ужас из-за слов Запада о Путине

Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей