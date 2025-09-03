Бузова прекратила давать деньги на возведение храма

Церковные служители очень рассчитывали на ее поддержку

Известная российская шоувумен Ольга Бузова прекратила перечислять средства на строительство храма в Новой Адыгее. Об этом сообщил отец Дионисий в разговоре с журналистами.

Он отметил, что возведение святой обители продолжается, но средства от звезды на покупку материалов больше не поступают. При этом суммы ее пожертвований он раскрывать не стал.

Священнослужитель подчеркнул, что благодарен знаменитости за участие в проекте. По его мнению, у именитой брюнетки могли измениться обстоятельства, и возможно сейчас у нее нет возможности помогать.

Он добавил, что слава переменчива: сегодня человек популярен, а завтра может оказаться в тени. Тем не менее священнослужитель выразил надежду, что артистка все же вернется к поддержке строительства.