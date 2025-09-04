Боня подтвердила смерть россиянки Наговициной на пике Победы

Знаменитость рассказала, как пыталась вытащить женщину с вершины

Блогер Виктория Боня заявила, что пора прекратить обсуждать тему спасения Натальи Наговициной с пика Победы. В середине августа женщина, взбираясь на гору, сломала ногу, а спустить ее вниз не смогли из-за плохих погодных условий. По словам знаменитости, она внимательно изучила кадры с дрона и у нее не осталось сомнений, что россиянка мертва.

Боня отметила, что все заявления, будто бы у Наговициной шевелилась рука – неправда. В течение 20 минут за ней наблюдали специалисты, которые не обнаружили никаких признаков жизни. Если бы альпинистка была жива, то точно бы услышала звук беспилотника и смогла бы на него среагировать.

"Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку это видно по силуэту. Ребята провели несколько часов на леднике запуская дрон. Поверьте, если бы были какие-то признаки жизни, мы бы этого никогда не упустили", – сказала знаменитость.

Она рассказала, что долгое время пыталась организовать спасательную операцию, но из-за различных проблем драгоценное время было упущено. Виктория полагает, что виноватых в ситуации с Наговициной нет, просто так сложились обстоятельства.