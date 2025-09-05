Певец Юрий Лоза стал жертвой мошенников

Певец Юрий Лоза стал жертвой мошенников
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость отметил, что пострадать могли и другие артисты

Певец Юрий Лоза пожаловался в соцсетях, что его именем воспользовались злоумышленники. Неизвестные договорились о выступлении артиста на концерте в Светлогорске, только сам композитор об этом даже не догадывался. Он узнал, что у него запланирован концерт в городе совершенно случайно.

"Ну не гады? Ведь мои почитатели собирались подойти ко мне за автографом на специально изготовленной фотографии!" – заявил исполнитель.

Лоза отметил, что вместе с ним на представлении были заявлены и другие артисты. Например, Леонид Бергер, Владимир Маркин и Сергей Дубровин. Певец уверен, что его коллеги тоже стали жертвой мошенников, которые хотели поживиться на ненастоящем концерте.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на размер собственной пенсии. По его словам, государство выплачивает ему всего 16 тысяч рублей, прожить на которые невозможно.

Источник: Telegram

