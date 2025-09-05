Парень Тарасовой отреагировал на ее арест: "Она все время где-то путешествует"

Молодой человек несколько дней не знал, где находится его девушка

Возлюбленный актрисы Аглаи Тарасовой отреагировал на новость о ее задержании в столичном аэропорту с запрещенными веществами. Антон Филипенко отметил, что узнал о случившемся от журналистов и понятия не имел, где находилась его девушка последние несколько дней.

"Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует", – рассказал молодой человек.

Сейчас Филипенко собирается поехать в отдел, чтобы выяснить подробности случившегося.

По данным СМИ, Тарасову задержали еще 28 августа после прибытия из Израиля. При осмотре у нее нашли вейп с гашишным маслом – порядка 0,4 граммов. В российском законодательстве это считается нарушением закона, а по израильским нормам нет.

Против артистки уже возбудили дело о контрабанде наркотиков. Следствие попросило назначить звезде "Интернов" домашний арест в качестве меры пресечения.