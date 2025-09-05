Парень Тарасовой отреагировал на ее арест: "Она все время где-то путешествует"

Парень Тарасовой отреагировал на ее арест: "Она все время где-то путешествует"
Фото: соцсети
Молодой человек несколько дней не знал, где находится его девушка

Возлюбленный актрисы Аглаи Тарасовой отреагировал на новость о ее задержании в столичном аэропорту с запрещенными веществами. Антон Филипенко отметил, что узнал о случившемся от журналистов и понятия не имел, где находилась его девушка последние несколько дней.

"Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует", – рассказал молодой человек.

Сейчас Филипенко собирается поехать в отдел, чтобы выяснить подробности случившегося.

По данным СМИ, Тарасову задержали еще 28 августа после прибытия из Израиля. При осмотре у нее нашли вейп с гашишным маслом – порядка 0,4 граммов. В российском законодательстве это считается нарушением закона, а по израильским нормам нет.

Против артистки уже возбудили дело о контрабанде наркотиков. Следствие попросило назначить звезде "Интернов" домашний арест в качестве меры пресечения. 

Источник: Super.ru

В США пригрозили разбомбить газопровод "Сила Сибири 2"

Американцы уже готовятся нанести удар по Москве и Пекину

"Как раньше не будет": Азербайджан получил жесткий сигнал из Кремля

Баку отлично поработал на то, чтобы испортить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей