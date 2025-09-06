Шнуров получает за корпоративы 20 млн рублей - Дворцов

Раскрыты баснословные заработки Сергея Шнурова на корпоративах
Сергей Шнуров. Фото: соцсети
Музыкант зарабатывает огромные деньги

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров входит в число самых высокооплачиваемых артистов в стране. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на комментарий продюсера Сергея Дворцова.

Эксперт по звездной тусовке подсчитал, что обычный концерт музыканта обходится организаторам в 12–13 миллионов рублей, а выступление на корпоративе может по сумме доходить до 20 миллионов.

Знаменитость также регулярно появляется в рекламных проектах, где гонорары порой превышают оплату за живые концерты. Артист, по словам Дворцова, стабильно удерживает позиции одной из самых дорогих звезд российского шоу-бизнеса.

