Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров входит в число самых высокооплачиваемых артистов в стране. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на комментарий продюсера Сергея Дворцова.
Эксперт по звездной тусовке подсчитал, что обычный концерт музыканта обходится организаторам в 12–13 миллионов рублей, а выступление на корпоративе может по сумме доходить до 20 миллионов.
Знаменитость также регулярно появляется в рекламных проектах, где гонорары порой превышают оплату за живые концерты. Артист, по словам Дворцова, стабильно удерживает позиции одной из самых дорогих звезд российского шоу-бизнеса.
Европейцы продолжают накалять обстановку
Республика начала тайно оказывать военную помощь российскому противнику