Раскрыты подробности интимных отношений Гарри Стайлза и Зои Кравец

Знаменитости решили не ограничивать себя в сексуальных связях

Источники раскрыли неожиданные подробности романа Гарри Стайлза и Зои Кравец, которых в последнее время стали все чаще видеть на улицах, держащихся за руку. По словам знакомых, знаменитости не относятся к связи серьезно и разрешают видеться друг другу с другими партнерами. На деле они сошлись на почве одинакового отношения к интиму.

Сейчас между Сайлзом и Кравец невероятная химия. Поговаривают, что их застукали целующимися как подростки на публичном мероприятии – артистов совершенно не волновало, что их могут заметить. Знаменитостям нравится проводить время вместе, поскольку это делает их более игривыми. Особенно Зои в восторге, что певец занимается продажей интимных игрушек.

"Она любит секс и восхищается тем, как Гарри превратил интимную близость в серьезную бизнес-модель. Он очень счастливчик, и в ее лице он встретил достойного соперника", – поделились знакомые.

Вместе с этим друзья исполнителя полагают, что Стайлз наконец готов к серьезным отношениям после болезненного разрыва с Оливией Уайлд. После окончания гастролей у него наконец есть время на настоящую влюбленность, а не мимолетное увлечение.