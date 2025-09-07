Психолог объяснила, почему Айза и Гуф снова проводят время вместе

Поклонники внимательно следят за развитием отношений двух звезд

Айза и Гуф снова проводят время вместе, что вызвало оживленные обсуждения в Сети. Их отношения, длящиеся уже два десятилетия, всегда были полны противоречий: любовь и ссоры, расставания и примирения. Недавно они начали публиковать совместные ролики, вновь подогрев интерес публики.

Семейный психолог Анастасия Кардиакос объяснила это явление "теорией циклов". По ее словам, каждые семь лет люди склонны переоценивать свою жизнь и возвращаться к прошлому. Именно поэтому у Айзы и рэпера может возникать повторяющееся воссоединение.

Эксперт добавила, что у девушки заметен синдром спасателя. В ее характере заложено желание вытаскивать партнера из трудностей, даже если он сам абсолютно не готов меняться. Звезда это отрицает, но ее поступки говорят об обратном.

Эксперт считает, что эта пара находится на особом уровне взаимопонимания. Даже их конфликты и разоблачительные песни – часть общего сценария, где есть жертва и спаситель. Иногда для поддержания этой связи требуется провокация.

В итоге, по словам специалиста, своеобразное воссоединение Айзы и Гуфа нельзя считать случайным. Это закономерность, которая, скорее всего, еще не раз проявится в их судьбах.