Известный артист Сергей Никоненко признался в лудомании

Сергей Никоненко. Кадр: соцсети
Знаменитость долгое время ничего не мог поделать со своим пристрастием

Известный российский артист и кинорежиссер Сергей Никоненко рассказал о своем прошлом увлечении азартными играми.

Глава Гильдии актеров Союза кинематографистов Российской Федерации признался, что в молодости его сильно тянуло к карточным играм, из-за чего он нередко терял деньги.

Он отметил, что эта зависимость напоминала пристрастие к запрещенным веществам. По его словам, крупный выигрыш стал переломным моментом, после которого он решил окончательно отказаться от подобного времяпрепровождения.

Знаменитый культурный деятель добавил, что азартные игры могли стоить ему слишком дорого, но, к счастью, он сумел вовремя остановиться и больше никогда не возвращался к ним.

