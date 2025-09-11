Тарасова платит миллион рублей в месяц за квартиру

Сейчас всю жизнь знаменитости рассматривают под микроскопом

Аглая Тарасова выбрала для проживания жилье в самом сердце Москвы – на Малой Никитской улице. Знаменитость разместилась в просторных апартаментах с тремя комнатами, рыночная цена которых, по подсчетам журналистов, приближается к 125 миллионам рублей.

Недвижимость оформлена в ипотеку, и ежемесячно артистка вынуждена перечислять банку внушительный платеж – около миллиона рублей.

По информации СМИ, помимо этого жилья у артистки есть и другие дорогостоящие активы. В их числе – автомобиль BMW, стоимость которого оценивается примерно в 10 миллионов, а также, предположительно, квартира в историческом здании в Трехпрудном переулке.

Официальных подтверждений от самой знаменитости не поступало.

Напомним, в начале осени девушку задержали в аэропорту Домодедово с запрещенными веществами. В связи с этим звезда проходит по уголовному делу и находится под ограничениями, наложенными судом.