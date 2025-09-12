Дворцов рассказал подробности о новом возлюбленном Асмус

Знакомый рассказал подробности о новом возлюбленном Асмус
Фото: соцсети
Не исключено, что молодой человек не из творческой среды

Кристина Асмус нашла нового возлюбленного после расставания с кинопродюсером Ильей Бурцом. Актриса поделилась кадрами с совместного отдыха, запечатлев неизвестного мужчину со спины. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, кем может оказаться парень знаменитости.

По его словам, за последние несколько лет Асмус заслужила себе скандальную репутацию в творческих кругах. Она часто встречалась с мужчинами из кинопрофессии, но ужиться ни с кем из них не смогла. Всему виной непростой нрав артистки.

"Есть основания полагать, что ее спутник – это человек не из шоу-бизнеса, дело в том, что в шоу-бизнесе наслышаны о, скажем так, сложностях в общении с ней. И у нее уже было немало неудачных романом с творческими людьми", – заявил продюсер.

Дворцов отметил, что, скорее всего, новый возлюбленный Асмус – человек богатый, поскольку нищебродов к себе актриса не подпускает. Ей нравятся мужчины, которые могут дарить подарки, оказывать знаки внимания и давать ей определенный статус, поэтому какого-то простого парня рядом с ней вряд ли получится увидеть.

Источник: Woman.ru

Поставки азербайджанского газа на Украину неожиданно прекратились

Это связывают с повреждением газопровода на границе с Молдавией и Румынией

"Им грозит опасность": Путин предупредил союзников Украины

Лидер послал европейским странам важный сигнал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей