Дворцов рассказал подробности о новом возлюбленном Асмус

Не исключено, что молодой человек не из творческой среды

Кристина Асмус нашла нового возлюбленного после расставания с кинопродюсером Ильей Бурцом. Актриса поделилась кадрами с совместного отдыха, запечатлев неизвестного мужчину со спины. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, кем может оказаться парень знаменитости.

По его словам, за последние несколько лет Асмус заслужила себе скандальную репутацию в творческих кругах. Она часто встречалась с мужчинами из кинопрофессии, но ужиться ни с кем из них не смогла. Всему виной непростой нрав артистки.

"Есть основания полагать, что ее спутник – это человек не из шоу-бизнеса, дело в том, что в шоу-бизнесе наслышаны о, скажем так, сложностях в общении с ней. И у нее уже было немало неудачных романом с творческими людьми", – заявил продюсер.

Дворцов отметил, что, скорее всего, новый возлюбленный Асмус – человек богатый, поскольку нищебродов к себе актриса не подпускает. Ей нравятся мужчины, которые могут дарить подарки, оказывать знаки внимания и давать ей определенный статус, поэтому какого-то простого парня рядом с ней вряд ли получится увидеть.