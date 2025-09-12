Шаляпин решил сделать пластическую операцию на лице

Фото: соцсети
Знаменитость в ближайшее время ляжет под нож хирурга

Прохор Шаляпин признался, что уже начал подготовку к пластической операции. Артист проконсультировался с хирургом, чтобы улучшить свою внешность. 41-летний певец отметил, что в последнее время начал замечать у себя возрастные изменения, исправить которые косметологией не выйдет.

Шаляпин рассказал, что ему казалось, будто с 2007 года он особо не поменялся. Поэтому фотографию с тех времен артист решил использовать для оформления афиши. Однако, когда разработчик увидел изображение, то не узнал на нем Прохора. 

"И все равно считаю, что сильно внешность не поменялась. Но к пластическому хирургу в любом случае уже пора сходить – подтянуть немного верхнюю часть", – сказал певец.

В пластических операциях исполнитель не видит ничего плохого. В интервью он признавался, что многократно прибегал к различным манипуляциям со внешностью, чтобы сохранить "товарный вид". По его словам, для любого артиста это крайне важно.

Источник: Газета.ру

