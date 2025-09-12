Известный комик назвал участников "Битвы экстрасенсов" ублюдками

Известный комик назвал участников "Битвы экстрасенсов" ублюдками
Кадр "Битва экстрасенсов", ТНТ
Артист утверждает, что передача занимается популяризацией мошенничества

Известный комик Андрей Бебуришвили высказался по поводу популярного шоу "Битва экстрасенсов". Артист утверждает, что считает проект одним из самых плохих на российском телевидении и такого для людей вообще никогда не должны снимать.

По мнению юмориста, подобные передачи способствуют развитию у людей веры в паранормальное, хотя он уверен, что все прорицатели, ясновидящие и экстрасенсы – настоящие шарлатаны. При этом благодаря "Битве экстрасенсов" участники становятся настоящими звездами для россиян.

"Не должен быть популярным ни один из них, это все обман. Я надеялся, что люди смотрят на это как на цирк, но нет – они в итоге верят... Это дегенерация общества... А эти участники – ублюдки", – сказал Бебуришвили.

Юморист указал, что после наплыва популярности экстрасенсы устраивают туры по российским городам и наживаются на простых гражданах. Некоторые из них отписывают свои квартиры, чтобы заплатить за паранормальные услуги в надежде найти потерянного сына и вылечить рак.

По словам Андрея, он может спокойно высказывать свое мнение о проекте, несмотря на работу на ТНТ. Руководство канала относится к этому спокойно, хотя и не намеревается закрывать шоу из-за критики.

Источник: ВКонтакте

Украине не понравится: рассекречен тайный план "коалиции желающих"

Страны совсем не намерены защищать Незалежную

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей