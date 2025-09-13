Михаил Турецкий перенес сложную операцию

Михаил Турецкий перенес сложную операцию
Михаил Турецкий. Фото: соцсети
Знаменитый музыкант идет на поправку

Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Поводом для вмешательства стали проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые мешали знаменитости вести привычный образ жизни. Информация о случившемся появилась в его официальных аккаунтах.

На данный момент 63-летний музыкант уже идет на поправку. Медики сообщили, что его состояние стабильное, а прогнозы на восстановление благоприятные. Спустя несколько дней после операции легендарный дирижер смог сделать первые шаги и пройтись по коридору госпиталя.

Медики отмечают, что обычно после подобных процедур пациенты только на второй день начинают вставать на ноги, а артист сумел пройтись гораздо раньше.

Его наследница Наталья поделилась, что отец удивил весь персонал своей энергией и настроем. По словам девушки, он не просто поднялся на ноги, а начал активно двигаться.

Поклонники выразили поддержку артисту и пожелали ему скорейшего выздоровления. В окружении музыканта уверены, что он скоро вернется к привычному ритму жизни и работе над новыми проектами.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

