Российский режиссер вспомнил, как открыл талант Кристиана Бейла

Молодой актер резко выделялся из толпы других европейских детей

Российский режиссер Владимир Грамматиков вспомнил, как в 80-х работал над картиной "Мио, мой Мио". Фильм снимался после обращения шведских продюсеров к СССР с предложением сделать совместный проект по мотивам сказки Астрид Линдгрен.

По словам Грамматикова, подбор актеров оказался непростой задачей. Сперва он пробовал на роли русских детей, которые знали английский язык и не так давно вернулись из за границы. Однако все из них его не впечатлили, поскольку оказались слишком избалованными.

После этого режиссер принял решение снимать европейских детей. Продюсеры объявили кастинг в лучших актерских школах Великобритании, но не все прошло гладко – родители устроили скандал, что школьникам проводят слишком эмоциональные слушания и дают невыполнимые задания. Тогда пробы начали проводить в присутствии родителей, и на одну из них пришел девятилетний Кристиан Бейл.

"Кристиан потрясающе справился с актерской задачей для проб. Он очень умный и талантливый человек. Одна его картина "Феррари" чего стоит. А все его фильмы про Бэтмена, это вообще как отдельный знак качества", – отметил Грамматиков.

После съемок картины он больше никогда не встречался с Бейлом лично, но при этом режиссер уверен, что голливудский актер не зазнался после всех громких ролей.