Известный артист оконфузился перед концертом

Исполнитель неожиданно порвал штаны на интересном месте

Латиноамериканский певец Рики Мартин стал специальным гостем на недавней премии MTV VMA 2025. Знаменитость пригласили выступить перед публикой, а также отметили его особой наградой за вклад в развитие творческой индустрии. Однако, по признанию самого артиста, его участие в шоу прошло не так гладко, как он рассчитывал.

Оказалось, что незадолго до выхода на сцену с Мартином случился неприятный конфуз – он порвал штаны. Из-за этого ему пришлось самостоятельно сидеть в гримерке и зашивать дырку с помощью нитки и иголки.

"Много смеха, друзей и даже небольшой конфуз с одеждой (кстати, я умею шить, если нужно)", – рассказал он на своей странице в соцсетях.

При этом Мартин подчеркнул, что день выступления стал для него особенным.