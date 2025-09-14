Известный артист оконфузился перед концертом

Известный артист оконфузился перед концертом
Фото: соцсети
Исполнитель неожиданно порвал штаны на интересном месте

Латиноамериканский певец Рики Мартин стал специальным гостем на недавней премии MTV VMA 2025. Знаменитость пригласили выступить перед публикой, а также отметили его особой наградой за вклад в развитие творческой индустрии. Однако, по признанию самого артиста, его участие в шоу прошло не так гладко, как он рассчитывал.

Оказалось, что незадолго до выхода на сцену с Мартином случился неприятный конфуз – он порвал штаны. Из-за этого ему пришлось самостоятельно сидеть в гримерке и зашивать дырку с помощью нитки и иголки. 

"Много смеха, друзей и даже небольшой конфуз с одеждой (кстати, я умею шить, если нужно)", – рассказал он на своей странице в соцсетях.

При этом Мартин подчеркнул, что день выступления стал для него особенным. 

Источник: соцсети

