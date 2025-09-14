Шнуров рассказал об отказе от телевизора и новостей

Шнуров рассказал об отказе от телевизора и новостей
Артист объяснил, откуда получает информацию

Певец Сергей Шнуров признался, что уже долгие годы не следит за происходящим по телевизору. От устройства он отказался еще в 2006 году и не о чем не жалеет, поэтому сейчас все, что транслируют на главных каналах страны, он не смотрит.

Также артист отказался от чтения новостей. По его словам, он предпочитает получать информацию при живом наблюдении за миром, а также настраиваясь "на вибрации вселенной". 

Как вспоминает Шнуров, из-за этой особенности с ним произошел курьезный случай. Он выложил в Сети клип "Бешенный фэшн" ровно в тот день, когда скончался модельер Джорджио Армани. 

Тем не менее, отказ от просмотра телевизора для него не означает, что он также отказывается принимать участие в телевизионных проектах. Недавно лидер "Ленинграда" снялся в проекте, где его коллективу пришлось соревноваться с молодыми исполнителями. 

