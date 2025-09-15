Принц Гарри разочаровался в жизни с Меган Маркл в США

Принц Гарри разочаровался в жизни с Меган Маркл в США
Фото: Cmm3 / wikimedia.org
Член монаршей семьи чувствует себя бесполезным на чужбине

Последние несколько лет вынужденной жизни в США принц Гарри чувствует себя изолированным. В беседе с друзьями он признался, что ему кажется, будто выбрал неправильный путь. Особенно это стало ему понятно после недавнего возвращения в Лондон.

Во время пребывания в Штатах Меган Маркл управляет практически всем самостоятельно, отодвинув супруга на второй план. Фактически за границей у него не осталось никаких занятий, увлечений, в которых он может реализовать себя. И до вечера принц испытывает одиночество, пока его супруга занята созвонами или деловыми вопросами.

Однако поездка в Великобританию стала для него настоящим глотком свежего воздуха. На мероприятиях Гарри широко улыбался и не скрывал своей радости от того, что снова любим публикой и может быть чем-то полезен.

"Он, очевидно, рад вернуться в Великобританию, встретиться со старыми друзьями, коллегами и просто иметь возможность поддержать невероятную работу в тех областях, которые так много для него значат", – заявили его представители.

Источники говорят, что принц предпочел бы снова оказаться на вершине популярности, как Уильям и Кейт, и, вероятно, он будет сильно скучать по Британии.

Источник: Radar Online

