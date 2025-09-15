"Умер": что случилось с Владимиром Соловьевым

После европейских санкций жизнь знаменитости сильно изменилась

Во время интервью Борису Корчевникову журналист Владимир Соловьев сделал признание о пережитой смерти. Он утверждает, что в нем умер человек, который раньше любил ездить в Италию, Англию и Америку, и теперь он не тот, кем был до этого.

По его словам, кардинальные изменения случились с ним после февраля 2022 года. Ранее он считал себя человеком мира и полагал, что никаких резких изменений не случится – все будет прекрасно и хорошо, как раньше. Однако политический вектор резко отразился на жизни многих, в том числе и его.

"Вот умер тот человек, который был человеком мира. Он был веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию", – признался ведущий.

Соловьев признался, что у него были большие планы на собственную старость: он хотел жить на озере, заниматься спортом и писать книги. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь его ждут совсем другие перспективы.

Сейчас в отношении российского журналиста действуют строгие европейские санкции. Ему запрещено посещать Европу, а его вилла на озере Комо была арестована итальянскими властями.