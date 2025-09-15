"Без шансов": Дзюба оценил боевые умения угодившего под статью Смолова

"Без шансов": Дзюба оценил боевые умения угодившего под статью Смолова
Фото: соцсети
Друг пошутил по поводу недавнего инцидента со спортсменом

Футболист Артем Дзюба в своеобразной манере поддержал коллегу Федора Смолова, против которого возбудили уголовное дело после драки в "Кофемании". По его словам, если бы между ним и спортсменом состоялся поединок, то первый раунд наверняка закончился бы нокаутом для его противника.

"Мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него", – сказал Дзюба.

Ранее стало известно, что Смолову грозит суровое наказание после ссоры в кафе. Спортсмен ударил мужчину по лицу, после чего пострадавшие начали требовать с него несколько миллионов рублей, чтобы замять инцидент. Сперва футболист был готов пойти на условия, но когда сумма выросла в несколько раз, указал, что будет решать вопрос в правовом поле.

В итоге пострадавший через время обратился медицинское учреждение в другом городе для снятия побоев. У него диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы, что расценивается в суде как травма средней степени тяжести. Как напоминает женский журнал "Клео.ру", Смолов частично признал свою вину. По делу ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Источник: Матч ТВ

"Спонсоры терроризма": раскрыт план атаки Вашингтона на Россию

Некоторые политики настаивают на необходимости радикальных шагов

"Нас ограбили": в администрации Киева подняли бунт против Зеленского

Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей