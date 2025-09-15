"Без шансов": Дзюба оценил боевые умения угодившего под статью Смолова

Курс рубля
Футболист Артем Дзюба в своеобразной манере поддержал коллегу Федора Смолова, против которого возбудили уголовное дело после драки в "Кофемании". По его словам, если бы между ним и спортсменом состоялся поединок, то первый раунд наверняка закончился бы нокаутом для его противника.
"Мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него", – сказал Дзюба.
Ранее стало известно, что Смолову грозит суровое наказание после ссоры в кафе. Спортсмен ударил мужчину по лицу, после чего пострадавшие начали требовать с него несколько миллионов рублей, чтобы замять инцидент. Сперва футболист был готов пойти на условия, но когда сумма выросла в несколько раз, указал, что будет решать вопрос в правовом поле.
В итоге пострадавший через время обратился медицинское учреждение в другом городе для снятия побоев. У него диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы, что расценивается в суде как травма средней степени тяжести. Как напоминает женский журнал "Клео.ру", Смолов частично признал свою вину. По делу ему может грозить до трех лет лишения свободы.
