Зачем Успенская выставляет дочь наивной дурочкой, объяснил Дворцов

Исполнительница все продумала

Эксперт по звездной тусовке Сергей Дворцов заявил, что образ наивной и нелепой девушки, закрепившийся за 35-летней наследницей Любови Успенской Татьяной Плаксиной, является частью продуманной стратегии продвижения. По его словам, молодая артистка полностью зависит от родительницы и ее менеджера и выполняет все их указания.

Эксперт отметил, что таким образом королева шансона старается сделать из наследницы публичную личность. Он предположил, что для этого специально создаются провокационные ситуации, которые затем подхватывают СМИ.

По мнению продюсера, девушка сознательно может вести себя вызывающе или нелепо, чтобы оставаться в центре внимания и постепенно добиваться популярности – выбранный когда-то образ стал частью ее пиар-стратегии, и теперь от него сложно отказаться.