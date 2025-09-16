Карл III готовится к первой встрече с внуками после ссоры с сыном

Карл III готовится к первой встрече с внуками после ссоры с сыном
Фото: 10 Downing Street / wikimedia.org
Монарх невероятно счастлив от возможности увидеть наследников

На фоне недавно прошедшей встречи с принцем Гарри король Британии Карл III готовится впервые увидеть своих внуков и невестку Меган Маркл. Пока личная встреча не получается, поэтому монарх пообщается с родственниками по видеосвязи. Попытка возобновить связь станет первой с момента ссоры с сыном, которая произошла три года назад.

Для короля эта беседа крайне важна. Из-за онкологии он стал понимать, какое большое значение имеет любой момент, проведенный с близкими. И сейчас он очень хочет пообщаться с внуками и ощутить себя дедом. Известно, что Лилибет виделась с ним лишь один раз, а Арчи еще ни разу. И для Карла возможность наладить контакт стала спасительной.

"Он сияет, когда говорит о них. Он хочет, чтобы они узнали своего дедушку, пока не стало слишком поздно", – рассказали источники.

Организацией видеоконференции будет заниматься принц Гарри. Будет ли в ней принимать участие Меган Маркл – до конца неизвестно. Источники говорят, что это в первую очередь семейный вопрос, поэтому и решить она может все что угодно.

Источник: Radar Online

