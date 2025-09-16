Хирург раскрыл манипуляции Володиной с лицом

Эксперт допускает, что ведущая сделала операцию

Астролог Василиса Володина в последнее время заметно похорошела. Она перекрасила волосы и как-будто бы сделала процедуры по улучшению внешности. Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал, какие манипуляции могла провести с собой знаменитость.

Специалист отметил, что сейчас у Володиной отсутствуют признаки гравитационного птоза лица, которые были заметны еще пять лет назад. Вероятно, она сделала SMAS-лифтинг – после этой процедуры не остается никаких следов и никто не может догадаться о ее проведении.

Также не исключено, что астролог сделала липосакцию подбородка и скорректировала овал лица, прошла через фототерапию, шлифовку, радиолифтинг и различные виды инъекционной терапии, благодаря чему сейчас 51-летняя Володина стала выглядеть гораздо моложе.

"Результат преображения Василисы мне нравится, она выглядит очень натурально и сильно помолодела. При этом ее черты лица полностью сохранены", – подытожил хирург.